Läti poliitika uus ajastu: Kariņši partei tõuseb fööniksina, Koosmeel kaotab Läti venelaste usaldust

Tekkinud olukorras on huvitav, mis saab edasi Koosmeelest. Enne Venemaa Ukraina-vastast invasiooni üsna avalikult Kremli-meelset joont hoidnud partei on nüüd keerulise valiku ees. Partei on aastaid pingutanud, võitmaks enda poolele sotsiaaldemokraatlike vaadetega lätlased, kes suhtuvad Vene agressiooni tõttu igasugustesse Vene-sidemetesse tõrjuvalt. Tekkinud vastandumine tugevdas varem tekkinud muljet, et viimased valimised jäid parteile Pyrrhose võiduks, sest kaotajad ei meeldi kellelegi.