INTERVJUU | Maailmakuulus muusik LP avameelselt LP-le: pole teiste asi, kellega ma õhtul voodisse heidan!

Intervjuu toimumise ajal on Los Angeleses kell umbes 10 hommikul. Laura Pergolizzi (41) on äsja ärganud, naudib esimest hommikukohvi ja alustab vestlust ameeriklasele omase small talk’iga. „Kuidas läheb? Mis su nimi on?“ uurib ta rabeda häälega. Vastan muhelevalt, et olen Laura väljaandest LP. „Milline kokkusattumus!“ puhkeb ta naerma. Ehkki LP on maailmakuulus artist ja võitnud miljonite inimeste südamed, ei ole ta üleolev ega staaritsev. Vastupidi, LP on siiras, heasoovlik ja aldis vastama ka kõige isiklikumatele küsimustele.