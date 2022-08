JUHTKIRI | Uue õppeaasta kolm väljakutset

Koroonaviirust ei saa küll päris unustada, sest nii viirus kui ka sellest lähtuvad hirmud on endiselt meiega. Kuid kahe aasta jooksul saadud kogemused (ja immuunsus) on loonud head eeldused distantsõppe vältimiseks. Haridus- ja teadusministeerium on seda suunda hoides õigel teel. Kui koroonalaine peaks tõusma, saavad koolid viiruse leviku pidurdamiseks appi võtta kiirtestid, aga väikse leviku tingimustes pole vaja testimisega liialdada. Nii laste, õpetajate kui ka lapsevanemate vaimsele tervisele tuleb kasuks, kui koolis keskendutakse õppimisele, mitte koroonaviirusele.