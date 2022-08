FAKTIKONTROLL | Ei, Enefiti aruandes sisalduv lause ei tõesta turumanipulatsiooni

Postituse autor on võtnud lehekülgedepikkusest aruandest välja 14-realise lõigu ning esitanud selle siis kontekstita turumanipulatsiooni tõestuse pähe.

„EESTI Kriisiplaani“ tehtud Facebooki postitus on kogunud üle 100 000 kasutaja tähelepanu, seda on jagatud pea tuhat korda ning kommenteeritud umbes 50 korda. Kuid tegemist ei ole sugugi ainsa kohaga, kus väide levib.

Sama väidet on kajastanud ka näiteks aprillis asutatud alternatiivmeedia portaal Rahvameedia, mida veab muuhulgas endine „Kodutunde“ produtsent Kristi Loigo.

Mida väidetakse?

Erinevatel lehtedel ja gruppides jagatakse täpselt sama kuvatõmmist, sama punase pealkirjaga, mis räägib Eesti Energia tütarfirma Enefit Power ASi 2021. aasta majandusaasta aruandest. Kuvatõmmis ise sisaldab vaid umbes kahte lõiku aruandest.

Postituse põhjal tehtud järelduste ja kommentaaride põhjal saab öelda, et kõige suuremat muret tekitab see, et elektrijaamad vähendasid enda koormust tundidel, mil elektri hind oli kõige madalam.

Alla on joonitud ka järgmine lause: „Tänu sellele saab elektrijaama vajadusel täielikult peatada, et vältida madalatest elektri turuhindadest tekkivat kahjumit ettevõttele.“

Postituse autor väidab kuvatõmmisega, et tegemist on tõestusega, et Enefit Power AS „kujundabki elektri hinda“ ja et jaamu lülitatakse välja, et turul puudujääk tekiks.

Autor jätkab, küsides, kus on konkurentsiameti sekkumine, ning tituleerib kogu aruande sisu tõestuseks turumanipulatsiooni toimumisele.

Kuidas on tegelikult?

Enefit Power AS on ettevõte, mis kuulub Eesti Energia alla ning selle haldusalas on mitmed mittetaastuval energial (põlevkivi) töötavad elektrijaamad (1).

Oma 2021. aasta majandusaruandes on ettevõte kirjutanud lahti oma tegevuse viimastel aastatel. Sealhulgas aastatel, mil meil ei olnud energiakriisi ning sellest tingitud kõrgeid hindasid ja Venemaa-Ukraina sõda ei mõjutanud gaasi kättesaadavust (2). Eestis hakkasid hinnad tavapärast kõrgemaks tõusma mullu novembris.