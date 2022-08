POOL AASTAT SÕDA | Ajaloolane Timothy Snyder: Venemaa on seda sõda kaotamas

Sõda lõpeb ainult siis, kui Vladimir Putin tunneb, et tema isiklik positsioon on sõja pärast ohus. Tõenäoliselt juhtub see siis, kui Venemaa saab lahinguväljal kaotuse, mis muudab riigi meeleolu, tekitab tugevaid sisepingeid ja sunnib Putinit muutma oma narratiivi. Kas see on võimalik?