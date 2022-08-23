ВIД РЕДАКЦÏÏ | Європейська Україна – разом переможемо. Euroopa Ukraina – üheskoos võidame!

Ви показали, як вільна людина може стояти вище сліпої, „бемовної маси рабів“.

На сьогодні пройшло уже півроку з вторгнення Pосії. Ви протистояли сміливо та успішно. Не лише заради своєї свободи, а також і за наc, спустошуючи „вiйскову машину“ Росії.

Завдяки вашим жертвам світ уже зараз бiльш безпечний. Це ваша неймовірна боротьба вселила надію і самовпевненість у тих, хто повірив у повідомлення Pосії - що роздроблений Захід не зможе протистояти „сталевим м’язам“ Mоскви. Ви показали, як вільна людина може стояти вище сліпої, „бемовної маси рабів“.

Українці, ви маєте здобути перемогу у цій війні. Уже з 2014 року, коли Росія здійснила напад на ваші землі за ваш європейський вибiр, було зрозуміло, що на вагах стоїть доля цілої цивілізації.

Тому i ми, союзники та друзі України, не можемо нi разу забути за що йде боротьба. Не можемо втомитися чи звикнути, чи що ще гiрше, робити компромiси заради збереження свого комфортного та затишного життя, коли нашого побратима намагаються вбити. Максимальна підтримка тобi Україно, максимальний тиск ворогу - тiльки так зможемо разом перемогти.

Одного дня цей жах закінчиться і ми разом тебе вiдбудуємо. Затягнемо найболючіші рани, якi зможемо вилікувати, побудeмо у траурi втрат, які неможливо замiнити та будемо знати, щo наступні покоління виростуть у вільній Європі, до якої без сумнiву будь-кого, ти вже належиш.

Вистоїмо і переможемо разом!

Слава Україні, героям Слава!

Euroopa Ukraina – üheskoos võidame!

Ukraina, palju õnne iseseisvuspäeva puhul! Me oleme su üle uhked. On kurb, et sellised sõnad tuleb välja teenida vere ja surma hinnaga. Kuid nagu inimeste, tuleb ka rahvaste puhul alles kriisis välja, milline on nende sisemine kvaliteet. Venemaa julm kallaletung on näidanud maailmale, milline jõud peitub ukrainlastes.