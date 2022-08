ВIД РЕДАКЦÏÏ | Європейська Україна – разом переможемо. Euroopa Ukraina – üheskoos võidame!

Euroopa Ukraina – üheskoos võidame!

Ukraina, palju õnne iseseisvuspäeva puhul! Me oleme su üle uhked. On kurb, et sellised sõnad tuleb välja teenida vere ja surma hinnaga. Kuid nagu inimeste, tuleb ka rahvaste puhul alles kriisis välja, milline on nende sisemine kvaliteet. Venemaa julm kallaletung on näidanud maailmale, milline jõud peitub ukrainlastes.