ВIД РЕДАКЦÏÏ | Європейська Україна – разом переможемо. Euroopa Ukraina – üheskoos võidame!
Україно, щиро вітаємо з Днем Незалежності. Ми пишаємося Тобою.
Сумно, що такі слова треба заслужити ціною крові та смерті. Але як і з людьми, так і з цілими країнами, лише в кризі можна побачити їх справжню внутрішню сутність. Жорстокий наступ Pосії показав світові, якою надзвичайною силою наділені українці.
Ви показали, як вільна людина може стояти вище сліпої, „бемовної маси рабів“.
На сьогодні пройшло уже півроку з вторгнення Pосії. Ви протистояли сміливо та успішно. Не лише заради своєї свободи, а також і за наc, спустошуючи „вiйскову машину“ Росії.
Завдяки вашим жертвам світ уже зараз бiльш безпечний. Це ваша неймовірна боротьба вселила надію і самовпевненість у тих, хто повірив у повідомлення Pосії - що роздроблений Захід не зможе протистояти „сталевим м’язам“ Mоскви. Ви показали, як вільна людина може стояти вище сліпої, „бемовної маси рабів“.
Українці, ви маєте здобути перемогу у цій війні. Уже з 2014 року, коли Росія здійснила напад на ваші землі за ваш європейський вибiр, було зрозуміло, що на вагах стоїть доля цілої цивілізації.
Тому i ми, союзники та друзі України, не можемо нi разу забути за що йде боротьба. Не можемо втомитися чи звикнути, чи що ще гiрше, робити компромiси заради збереження свого комфортного та затишного життя, коли нашого побратима намагаються вбити. Максимальна підтримка тобi Україно, максимальний тиск ворогу - тiльки так зможемо разом перемогти.
Одного дня цей жах закінчиться і ми разом тебе вiдбудуємо. Затягнемо найболючіші рани, якi зможемо вилікувати, побудeмо у траурi втрат, які неможливо замiнити та будемо знати, щo наступні покоління виростуть у вільній Європі, до якої без сумнiву будь-кого, ти вже належиш.
Вистоїмо і переможемо разом!
Слава Україні, героям Слава!
Euroopa Ukraina – üheskoos võidame!
Ukraina, palju õnne iseseisvuspäeva puhul! Me oleme su üle uhked. On kurb, et sellised sõnad tuleb välja teenida vere ja surma hinnaga. Kuid nagu inimeste, tuleb ka rahvaste puhul alles kriisis välja, milline on nende sisemine kvaliteet. Venemaa julm kallaletung on näidanud maailmale, milline jõud peitub ukrainlastes.
Täna täitub Venemaa rünnakust pool aastat. Olete hakanud vastu vapralt ning edukalt. Mitte ainult omaenda vabaduse nimel, vaid ka meie eest, lastes tühjaks Vene sõjamasinat. Tänu teie ohverdustele on maailm juba praegu turvalisem. Just teie südi vastupanu on süstinud enesekindlust ja lootust ka neisse, kes jäid uskuma Venemaa sõnumeid, et killustunud läänest pole Moskva musklitele vastast. Te näitasite, kuidas vaba inimene saab pimedast orjade massist kõrgemal seista.
Te näitasite, kuidas vaba inimene saab pimedast orjade massist kõrgemal seista.
Ja seepärast peate selle sõja võitma. Juba 2014. aastast saadik, kui Venemaa ründas teid Euroopa valimise eest, on selge, et siin on kaalul terve tsivilisatsiooni saatus.
Seepärast ei tohi ka meie, teie liitlased ja sõbrad, kordagi unustada, mille nimel võideldakse. Ei tohi väsida ja harjuda või veel hullem, teha kompromisse oma mugava elu säilitamiseks, kui meie sõpra üritatakse tappa. Ühel päeval saab see õudus läbi ja siis ehitame su üheskoos üles. Parandame haavad, mida parandada annab, leiname kaotusi, mida korvata ei saa. Ja teame, et järgmised põlvkonnad kasvavad üles vabas Euroopas, kuhu kuulumist ei saa sinu puhul enam keegi kahtluse alla seada.
Peame vastu ja võidame üheskoos! Elagu Ukraina, elagu kangelased!