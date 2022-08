Sanna Marini kinnitusel on ta vigadest õppinud, Soome politsei ei näe peaministri karistamiseks põhjust

Sel nädalal järjekordset peopilti kommenteerima pidanud Soome peaminister Sanna Marin lubas kolmapäeval peetud kõnes vigadest õppida ja toonitas, et tema töö pole vaba aja veetmise tõttu pidanud kannatama. „Ka mina olen inimene, ka mina igatsen vahel mustadele pilvedele vahelduseks rõõmu ja valgust,“ ütles pisaratega võitlev peaminister Lahti peaväljakul peetud kõnes. „Ma ei ole jätnud vahele ühtki tööpäeva ega jätnud täitmata ühtki ülesannet. Ja ma ei jäta ka praegust tööd pooleli, sest kõik see [skandaal] läheb üle ja meil on vaja oma riik tugevamaks teha. Teen oma tööd ja võtan õppust.“