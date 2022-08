Venemaa kaudu Eestisse siseneda üritavaid ukrainlasi saadetakse üha sagedamini tagasi

„Ema ja tütart ei lastud sisse. Nad ütlevad, et veetsid Venemaal peaaegu kolm kuud. See on liiga kaua,“ andis Eestisse mitte lastud inimestest sotsiaalmeedias teada vabatahtlike ühenduse Rubikus liige. „Mul ei lastud praegu ühte tüdrukut üle! Ta lahkus Ukrainast 24. veebruaril. Nad ütlesid, et ta on liiga kaua Venemaa föderatsioonis olnud ja ei lubatud Eestisse,“ teatas teine vabatahtlik. „Perekond lahkus Ukrainast Venemaale mais – ei lastud üle Narva piiri,“ sõnas veel üks vabatahtlik. „Mul ei lastud täna üle väikest last, kes oli ilma dokumentideta, oli ainult sünnitusmaja tõend. Sündis jaanuari lõpus,“ oli järgmine teade.