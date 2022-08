PÄEVA TEEMA | Eerik-Niiles Kross: kuue kuuga ei ole ukrainlased sõda veel võitnud, küll on venelased seda kaotama hakanud

Ukrainlased on viimase kuu jooksul süstemaatiliselt ja ilmselt hästi läbimõeldud plaani järgi hävitanud kriitilisi objekte Hersonis ja nüüd ka Krimmis. Operatiivses plaanis on kõige olulisem Dnepri jõest põhjas asuvate Vene üksuste sisuline äralõikamine järelveost. Kasutamiskõlbmatuks on muudetud kolm silda ja tule all on olulised maanteed. Usutavasti on ukrainlaste plaan mitte tungida Hersonisse sisse ja sattuda rasketesse linnalahingutesse, vaid muuta venelaste elu põhja pool jõge nii lootusetuks, et nad on sunnitud ise tagasi tõmbuma. Korduks sisuliselt sama, mis juhtus Kiievis.