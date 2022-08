Matthew Crandall: nii väikeriigid Koljati võidavadki, ärme alahindame end

Ukraina sõda kinnitas tõsiasja, et elame uuel suurvõimude heitluse ajastul. Kõige kõrgemat hinda suurriikide konfliktis ja konkurentsis maksavad sageli aga hoopis väikeriigid. See on ka üks põhjusi, miks Ida-Euroopa väikeriigid Ukrainat niivõrd tugevalt toetavad. Kui suurem osa meedia tähelepanust on suunatud Ameerika Ühendriikide Ukrainale antud sõjalisele abile, siis tähelepanuväärne roll on olnud hoopis väikeriikidel.