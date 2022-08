Mariupoli teatri pommivarjendit juhtinud näitleja: olime kõik verised, igal pool olid laibad

Serhi ütleb, et tema abikaasal Jevhenial on Mariupoli teatri seinte vahel toimunust valus kõneleda ja ta on väsinud. Kuid Serhi peab oma kohuseks sellest rääkida, sest kohtab isegi ukrainlasi, kes ei soovi juhtunut uskuda. „Ma olen kohtunud Ukraina põgenikega, kes räägivad, et Mariupoli sündmustes olid süüdi Azovi sõdurid. See polnud nii: Azovi sõdurid üritasid inimesi ohtlikest kohtadest ära saada, nad aitasid inimesi. Praegu räägitakse, et Azov hoidis meid teatris pantvangis ja tassis sinna raskeid kaste relvadega. Seda pole kunagi olnud!“ räägib ta.