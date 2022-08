NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Putin tantsib

Sõna võtab välisminister Lavrov. „Kurb fakt,“ ütleb ta, „on see, et manduvas Euroopas on au sees komejantlikud väärtused. Riigijuhti ei hinnata mitte selle järgi, kui palju ta inimesi tappa suudab, vaid tõstetakse kilbile igasugust kerglast tilulilu. Näiteks levisid internetis pildid sellest, kuidas Soome alamast seisusest peaminister tantsib – ja te ei kujuta ette, kui menukaks need osutusid!“

„Ptüi!“ sülitab kaitseminister Šoigu. „Kuhu küll see jõle Euroopa on välja jõudnud! Vanasti austati ikka neid riigijuhte, kes seisid liikumatult ühe koha peal ja olid võimalikult kurja näoga.“

„Jah, see oli vanasti,“ ohkab Lavrov. „Ka mina olen veel selle koolkonna mees, välisvisiitidel topin sageli teravate okastega kuuseoksa kannikate vahele, et nägu oleks veelgi mornim, suu veelgi kõveram ja et hambad valust krigiseksid. Aga nüüd soovitakse võimul näha kloune. Nii et ma arvan, et meil tuleks lekitada internetti video tantsivast seltsimees Putinist.“

„Aga kas see pole siiski liiga kerglane?“ ehmub Šoigu.

„Kui kõik hästi läbi mõelda ja viisakalt korraldada, siis ei ole,“ arvab Lavrov. „Las Euroopa näeb, et seltsimees Putin on täiesti tavaline inimene, kes armastab lõbutseda nagu iga teinegi.“

„Mnjaa...“ venitab Šoigu ja vaatab pelglikult sinnapoole, kus luigeverega täidetud kuldses vannis lamab liikumatult Venemaa president ja naudib oma igahommikust iluprotseduuri.

„Tavaline inimene... Hea küll, ütleme, et teeme sellise video. Aga ega siis seltsimees Putin üksinda tantsida saa. Kes oleks tema partner?“

„Noh, kas siis naisi ilmas vähe on? Mul on telefon nende numbreid täis. On blonde, brünette ja punapäid, igale maitsele.“

„Sina, Sergei, võid ju igasuguste lipakatega mehkeldada, aga ega me saa neid seltsimees Putini lähedale lasta!“ teatab Šoigu pahaselt. „Mis mulje sellest jääb! Nii et ära topi oma haaremit. Seltsimees Putini partner peab mõjuma soliidselt.“

„Aga siis ehk võtame kellegi Suurest Teatrist?“ pakub Lavrov.