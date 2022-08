Kellest saab Eesti uus esiluuraja? Võimalikke valikuid on seitse

See, kelle kohta läheb Pevkur lõpuks valitsusse kinnitust saama, oleneb sellestki, millist juhti tema arvates VLA-l vaja läheb. Kas ta tahab tuua juhi n-ö majast seest või arvab, et parem oleks värske pilk väljast? Kas uus juht peab olema tugev tippjuht, kes suudab viimaste aastate jooksul kiiresti kasvanud organisatsiooni arendada? Või peab ta olema ülihea diplomaat, keda põhipartnerid, nagu USA luurejuhid, kutsuvad oma koju õhtust sööma ja kes oskab ehitada koostöövõrgustikke, nagu on olnud Marran? Või peab ta olema eelkõige tugev sisuinimene, luurespets?