SÕJARAPORT | Igor Taro: Venemaa eelistab korraldada Ukraina sõjavangide näidishukkamisi, selle asemel et vahetada oma vangid koju tagasi

Vene võimude oma ebaõnnestumiste tobedad selgitused näitavad, et Ukraina iseseisvus püsib kindlatel alustel, milleks on rahvuslik uhkus ja valmisolek kaitsta kodumaad ülekaaluka vastase eest. Pool aastat pärast kolmepäevase „erioperatsiooni“ algust on Putin lootusetus ummikus, samal ajal kui Ukraina lootusrikkas ootuses.