KULTUURIBIIT | Popidiiva Anne Veski playlist

Elvis Presley „Love Me Tender“

Legendaarne artist, kelle diskograafias on suur valik suurepäraseid lugusid. Selle loo puhul peitub lihtsuses võlu. Ilus armastusballaad, mis teeb meele härdaks ja südame soojaks.

P!NK „ Just Give Me Reason“

Mulle väga meeldib P!NK kui artist - alati sisukad, sügavad ja ilusad poplaulud, sõnadega, mis lähevad südamesse ja tabavad naelapea pihta. See laul teeb mind alati emotsionaalseks.

Rihanna „ Love On The Brain“

See laul Rihannalt on eriti pikaks kummitama jäänud. Suurepärane vokaalikasutus, mis toob ilusti välja tema andekuse ja tämbri. Selles loos on hinge, elu ja jõudu!