Novikovi uus ametikoht lõi Tallinna koalitsiooni kiilu. Ossinovski: peame nõukogud pädevamaks muutma

Juuli lõpus selgus, et Keskerakonna asemeer Andrei Novikov lahkub parteist, et minna linnale kuuluvasse Tallinna Linnatranspordi juhatusse tööle. Kuigi keskerakondlased on raiunud, et 67 kandidaadist oligi juhuslikult just pikaaegne keskerakondlane parim, siis Keskerakonna võimupartner Tallinnas seda ei usu.