PÄEVA TEEMA | Mart Võrklaev: kolm sammu, millega valitsus tühistab selleks talveks kõrged elektrihinnad

Meie energiasüsteemi lahtihaakimine räiget vallutussõda pidavast Venemaast on keeruline ja toob endaga kaasa ka mitmete varasemate otsuste ümbervaatamise. Usun, et pikas perspektiivis tuleb see meile kasuks, meie elektritootmine saab puhtamaks ja iseseisvamaks kiiremini, kui see oleks juhtunud muidu.