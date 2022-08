SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukrainal on tõsine plaan minna vasturünnakule

Peale HIMARS-ide rinnetele saabumist on Venemaa pealetung seiskunud sisuliselt kõikjal. Ukraina on vanarauaks muutnud väga palju Venemaa tehnikat.

Vaatan pikemalt tagasi poole aasta jooksul toimunule ja kirjutan ka relvadest, sest rinnetel kumbki osapool eile edu kuskil ei saavutanud. Eilse päeva kõige traagilisem sündmus juhtus Tšaplõne asulas, kus Venemaa armeel oli arvatavasti info, et seal asub sõjaväeešelon, aga see jõudis ära liikuda ja selle asemele tuli reisirong, mida tabasid raketid. Räägiti 25 surnust ja 31 haavatust, aga olukorda arvestades ohvrite arv kindlasti veel kasvab.