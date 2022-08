FAKTIKONTROLL | Ettevõtted kinnitavad, et välja lülitatud voolu eest raha ei võeta

Nii jutustab mees loo sellest, kuidas teda lükati nii 220 Energia, kes talle elektrit müüb, kui ka Eleringi rüppe, et probleemile vastust saada, kuid postituse väitel asjatult - maksma peab ikka.

Et tänaseks on postitus kogunud juba 1,6 tuhat jagamist ja jõudnud 155 tuhande kasutajani, võttis Faktikontroll ise kätte, et uurida, kas voolu välja võttes tekib tarbijale ikka mingisugune elektrikasutus ja kas see tuleb ka kinni maksta.

Mida väidetakse?

Esmaspäeva õhtul postitati Facebooki pilt Eleringi juhist Taavi Veskimäest koos süüdistava tekstiga. Nimelt käis kodanik kolmeks päevaks ära oma Viljandi korterist ning minnes olevat ta lülitanud oma elektri kilbist välja.

Tarbija kirjutas murest oma teenusepakkujale, kelleks on Alexela AS alla kuuluv 220 Energia OÜ. Postituse järgi suunas 220 Energia ta edasi Eleringi juurde, kes olevat omakorda süüdistanud mobiilirakendust, mis näitavat valesid andmeid. Reaalselt Eleringil ühtegi mobiilirakendust ei ole.

Postitaja sõnul mainiti Eleringist muuhulgas, et tarbijal on selle kohta „0 arvet“, mis ilmselt viitab, et ära oldud aja eest siiski maksma ei pea. Kuid Sven kirjutas postituses, et tal on reaalselt nende kolme päeva eest arve üleval.

Postituse kulminatsiooniks on kirjutatud, et tundub nagu vigane mobiiliapp on Eleringile kasulik ja et klient maksab ikka kõik kinni.

Kuidas on tegelikult?

Kuna Faktikontrolli toimetus ei saanud ühendust postituse autoriga, siis ei saanud me ka lähemalt uurida konkreetse juhtumi kõiki detaile. Küll aga saame teha kindlaks, kas elektritarbijaid tõepoolest lollitatakse ja välja lülitatud elektri eest võetakse raha?

Lühike vastus on „ei“.

Esiteks ostab iga tarbija elektrit elektrimüüjalt (antud kliendi puhul on selleks 220 Energia), mitte Eleringilt.

Elering on põhivõrguettevõte, kes transpordib elektrit suurtelt elektritootjatelt jaotusvõrguettevõteteni. Eestis on jaotusvõrke kuni 40 ja üle 90 protsendil tarbijatest on jaotusvõrguettevõtteks Elektrilevi.