REPORTAAŽ | Kohustuslik kontserdielamus ehk kuidas Coldplay mind pisaratest tühjaks laulutas

„Mis on sinu lemmikbänd, aegumatu favoriit?“ Ahhaa, sul ei ole, sa kuulad kõike. Hoolimata sellest, et small talk on minu subjektiivsel hinnangul ebavajalikult piinlik nähtus, oskan ma vähemalt selles küsimuses pikalt ja laialt kaasa rääkida. See on Coldplay. Üks ja ainus muusikakollektiiv, kes on mulle sedavõrd sügavale südamesse pugenud, et naljalt sealt enam välja ei rabele. Paari nädala eest täitsin oma pikaajalise unistuse ja seadsin salvrätikupakk ühes sammud Wembley staadioni poole – Coldplay kontserdile. Etteruttavalt võin öelda, et see oli minu senise elu kõige maagilisem kogemus.