SÕJARAPORT | Igor Taro: Krimmi kaudu liigub Ukraina poole ešelon ilmselt uue armeekorpusega. Sel korpusel on üks viga

Nüüd võib kindlamalt öelda, et reedene löök Kadiivkas ei saanud kindlasti likvideerida paarisadat dessantväelast, kuna siin statistikas on ka kõik teised aktiivsed operatiivsuunad ja kuigi lahingutegevust oli eile vähem, siis umbes kolmekohaline number peaks ka selles osas olema. Peamine kaotuste paik on ikka Donetski piirkonkd – Bahmuti ja Avdiivka operatiivsuunad, kus okupandid veel inertsist ründavad. Iga kord kui on kirjas, et okupandid tegid ebaõnnestunud pealetungi ja taganesid, siis sellega kaasnesid ka märkimisväärsed kaotused. Kui üksus kaotab ca 30% koosseisust, pole see tavaliselt võimeline ülesannet lõpuni viima. Sellest ka taganemine. Kui nad märkimisväärselt elavjõudu ei kaotaks, siis ei loobuks need üksused ka pealetungi jätkamisest.