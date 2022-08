USA-s on uurimise all vale-Rothschild, kes imbus Trumpi Mar-a-Lago klubisse

USA võimud uurivad välismaalase imbumist Donald Trumpi Floridas asuvasse Mar-a-Lago kuurorti, mis on salastatud valitsusdokumentide kadumist puudutava FBI juurdluse keskmes. Organiseeritud kuritegevusest ja korruptsioonist teatamise projekti (OCCRP) teatel on uurimise all Ukraina kodanik, kes pääses Trumpi eraklubisse, valetades end Rothschildi pangadünastia liikmeks.