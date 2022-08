KOLUMN | Mihhail Šiškin: veri, vaev, pisarad ja higi. Hind, mida me peame rahu eest maksma

Nüüdseks on aeg edasi läinud ja sõda on hakanud esikülgedelt kaduma. Inimesed on julmusest ja solidaarsusest väsinud. Inimesed tahavad rahu, vaikset ja hinnatõusudeta elu, mõnusat puhkust. Nad tahavad, et kõik muutuks tagasi selliseks, nagu oli.