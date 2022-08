Kristina Kallas: elektriturgu süüdistades magab valitsus praegu maha selle aja, kus on vaja kiirelt teha kolm suurt sammu

Tänane elektri ühisturg on loodud Isamaa juhtimisel, tänane tootmisvõimsuste puudujääk on tekkinud Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuste tegemata töö tulemusel. Elektrihinnad on laes valitsuste tegemata töö tõttu, mitte turu tõttu. Valitsusel on vaja täna teha kolm suurt sammu, millega saab lühiajaliselt elektri hinnad kontrolli alla ja pikaajaliselt tulla kriisist välja võitjana.