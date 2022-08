Meelis Oidsalu: pange punane kaart tagasi tasku, härra Soonvald

Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald küsib oma laupäevases artiklis, kas ametnikul sobib pärast valitsemisalast lahkumist oma valdkonnas toimuva kohta avalikult arvamust avaldada ja kuidas üldse suhtuda inimesesse, kes on pärast avalikku teenistust järsku oma valdkonna kommentaatoriks hakanud. „Kuidas me suhtuks, kui mõne haigla juhataja või peaarst pärast ametist lahkumist – sõltumata, kas omal soovil või mõnel muul põhjusel – , paiskab avalikkuse ette tuntud inimeste haiguslugusid ja vürtsikaid detaile palatitest? [...] Me peaks seda näotuks, pigem kuritegelikuks, ja küllap järgneks sellele ka mingi menetlus ja karistus.“