SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa medsüsteem ei olnud sõjaks valmis. Taiwan saadab droon-pommitajad

Soomes on ootamatu probleem tekkinud sellega, et venemaalased võtavad Hiina UnionPay kaarte kasutades sularahaautomaatidest piiri lähedal nii palju sularaha välja, et automaate tuleb täita rahaga kordades tihedamini kui varem. Ehk siis Soome ja Eesti on kujunenud riikideks, mille kaudu Venemaa jõukamad elanikud liiguvad puhkama sinna, mida propaganda kujutab kui roiskuvat läänt (ühes telesaates nimetati EL-i riike lausa moraalseteks värdjateks), ometi ei ole millegipärast kodumaa linnad nii ahvatlevad.