PÄEVA KOMMENTAAR | Krister Paris: siseminister Läänemets, miks lubad põgenikke mõnitada?

Teate, üks nurjatu inimene suudaks oma jutu ikka sirgeks rääkida, aga kas kujutate ette, et pärast kuut kuud põgenemist on endal ka meeles, mis järjekorras ning mis asjaoludel kõik juhtus? Pigem on peas üks tumedate emotsioonide virrvarr, kus pealekauba domineerib sügav umbusk ning hirm kõikide vormis inimeste vastu.