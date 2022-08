KAART | Vene sõjaväemasinad ootavad Dnepri jõel ülepääsu või õhkulaskmist

Osa Vene sõjaväeblogijaid siiski möönab, et mitmes paigas on nende väed surve alla sattunud. „Üldiselt on konkreetsetest pealetungidest ja taganemistest vara rääkida, olukord areneb mõlema poole jaoks varieeruva eduga,“ kirjutab Vene rahvuslaste seas populaarne Telegrami kanal Grey Zone. „Kindlasti võib öelda seda, et vaenlane ei tulnud peale mitte hurraaga, vaid oma tugevuses täiesti veendununa.“