SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Dnepri läänekalda vabastamine ei toimu kiirelt – ees on rasked lahingud

Tänaste teadmiste kohaselt on Ukraina asunud pealetungile kolmest suunast, mõnest kohast on suudetud liikuda läbi esimese kaitseliini (kokku on neid kolm), tagasi on võetud omamajagu asulaid. Kurikuulsa Girkini arvamuse kohaselt on kaks pealetungisuunda pettemanöövrid ja peamine pealetung on keskel Nova Kahhovka suunal, et nii ideaalis jagada Venemaa väegrupeering kaheks ja siis need eraldi kas purustada või sundida alistuma.