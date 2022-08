Elu pärast pensionireformi. Näguripäevade vältimiseks peetakse lahenduseks tööandjapensioni

Majandusekspert Heido Vitsur sõnas, et kui vanurid vaesusest välja tuua, peame pensionikorralduse mitmekesisemaks muutma.

Fondijuhid näevad, et kui ühtepidi vähenes reformi tulemusel nende inimeste arv, kes teise pensionisamba abil vanuripäevadeks valmistuvad, siis reformi kasulik pool on näiteks paindlikum võimalus pensionieas raha välja võtta ja pensioni investeerimiskonto kaudu ise investeerida. Teisalt tuleks nüüd astuda veel samme, et pensionieas saaks võileivale peale juustu ka vorstiviilu panna, märgivad nad.