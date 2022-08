ARVUSTUS | Päikesetõusuni kulgev rännak heinamaal, metsas ja iseendas

Kuigi suveteatrihooaeg hakkab selleks korraks läbi saama, on suvesse mahtunud erilisi lavastusi, mis endiselt tähelepanu väärivad. Üks neist on „Ürgaeg“ – suurepärane näide keskkonnateatrist, mis andis osalejaile võimaluse sügavuti loodusmaastikega tutvuda ja võtta aega ka sisemiseks avastusretkeks.

„Ürgaeg“ on labürintteatriühenduse G9 ajatriloogia viimane osa, mis järgneb lavastustele „Ooteaeg“ ja „Eluaeg“. Vahepeal tekkis triloogiasse kuueaastane paus ja loominguliste protsesside tulemusel jõuti lõpuks arusaamisele, et „Eluajast“ veel suurem ja kokkuvõtvam saab olla ainult lavastus, mille pealkiri on „Ürgaeg“.