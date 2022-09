RETSEPTID | Tarmo Noop: minu jaoks on põnev, kuidas õlu ja toit omavahel mängivad

Ligi 25 aastat Eesti suurimat joogitootjat A. Le Coqi juhtinud Tarmo Noop (54) on kirglik toiduhuviline. Kuigi söögitegemine pole muusikakoolis saksofoni ja klaveri erialadel cum laude lõpetanud, reisimist armastava ja regulaarselt sportiva tippjuhi ainus meelistegevus, on see siiski üks neist harrastustest, millele ta edaspidi erilist tähelepanu kavatseb pöörata.