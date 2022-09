Kalle Klandorf: mind on kogu aeg kagebešnikuks peetud. No jumala eest, kes tahab, see pidagu!

"Ma ei suuda noortega enam sammu pidada, maailm on teine, ja mis ma neid segan," räägib veteranpoliitik ja kunagine politsejuht Kalle Klandorf teest pensionipõlveni.

Tundmatu soovis temaga tingimata kohtuda ja Klandorf pakkus kohtumispaigaks Tallinna linnavalitsuse kõrval asuva Palace’i hotelli lobby-baari. Kohale jõudes istuski seal üks umbes 50-aastane meesterahvas, keda Klandorf nägi esimest korda. Aga kui mees end nimeliselt tutvustas, sai Klandorf aru, et see ühe Eesti inimesega seotud mees on Vene välisluure töötaja.