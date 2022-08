TAGATUBA | Sulle lubati, et saad vanadekodu koha pensioni eest? Unusta ära! Selleks ei ole raha

Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale pole see lihtsalt soov poliitpunkte võita, vaid paljude mõjukate sotside südameteema, millega tuleb nui neljaks lõpuni minna. Hõõrumise algatanud pressiteate peategelane on palju aastaid sotsiaaltööle pühendanud Helmen Kütt. „Läbirääkimised: hooldekodu koht pensioni eest on kokku lepitud,“ seisis teate pealkirjas. Kindlasti tahaks ka samuti valdkonnaga pikalt seotud Heljo Pikhof uskuda, et väljakäidud lubadus peab paika.