SÕJARAPORT | Igor Taro: venelaste palagan tuumajaamas. Õppetöö pommivarjendeis. Rinded on muutunud

Ukraina armee tõenäoliselt ei jookse hurraa-hüüete saatel okupantide positsioonidele peale, nagu nood kipuvad ise tegema. Taktika on teine.

Kooliaasta algab Ukrainas siiski ärevalt. Kontaktõpe on võimalik vaid nendes koolimajades, kus on olemas varjendid õhuhäire puhuks. Lastele soovitatakse kooli kaasa panna vesi, mingi hulk esmatarbevahendeid, infoleht vanemate andmetega ja väiksematel ka kaisuloom, kuna võib juhtuda, et kestva õhuhäire tõttu ei saa koheselt koju tagasi pöörduda.