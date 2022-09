Jüri gümnaasiumi koolijuht: teen õhtuti tänulikkuse harjutusi, et mul keegi olemas on. Õpetajate puuduse kõrval tundub Covid kui käkitegu

Ja Ukrainast saabunud õpilased on puhas rõõm. Selle asemel, et tegelda õpilaste ja kooli arendamisega, kulub nüüd suur osa auru õpetajate puudusest tingitud aukude lappimiseks ja ülekoormustest tingitud kahjudega toimetulekuks. Koolitöötajate kriisilahendamise oskused on juba ammu maailma parimal tasemel ja ümberhäälestumine käib tundide, vahel ka minutitega. Oleme tõelised meistrid muutuva maailma oludes.