Kadrioru pargis hakkavad loomad inimesi õpetama

Kadrioru pargis toimuvaid töötubasid viivad läbi etenduskunstnikud Krõõt Juurak ja Alex Bailey koostöös lemmikloomadega. Päeva jooksul toimub viis töötuba, mille raames hakkavad lemmikud publikule erinevaid oskusi õpetama. Näiteks, kuidas jääda oma soovile truuks või olla olukorrast sõltumatult julge. Etenduskunstnikud Juurak ja Bailey on varasemalt rahvusvahelist tuntust kogunud läbi lemmikloomadele loodud meelelahutuslike etenduste (Performances for Pets).

Päeva jooksul juhitakse tähelepanu ka ülemaailmselt üha murettekitavamale probleemile, milleks on toiduraiskamine. Teema ilmestamiseks seab end töötubade kõrval sisse toiduaktivismiga tegelev Üle Prahi kollektiiv (Brigit Arop, Magdaleena Maasik, Joosep Kivimäe), kes päästab prügikastidest söömiskõlbulikku toitu, valmistab neist toitvaid eineid ning jagab huvilistele prügisukeldumisega seotud teadmisi. Pikniku tarbeks on kollektiiv kujundanud taaskasutusmaterjalidest kollektsioneeritava postkaart-retsepti, mida on trükitud piiratud koguses.

Pargis toimuvad töötoad on eelsündmuseks 2023. aastal toimuvale keskkonnateemalisele näitusele Kadrioru kunstimuuseumis, mille fookus on samuti liikidevahelistel suhetel ja looduskultuuril. Tulevast sündmust ja näitust ühendab ka jätkusuutlike printsiipide järgimine korralduslikult. „Meie jaoks on oluline muuta kultuuritööstus, sh kureerimine, jätkusuutlikumaks. Eesolevates projektides püüame igas protsessis viia jäätmetekke ja energiakulu miinimumini, alustades teoste transpordist lõpetades projektide digijalajälje hindamisega. Niisamuti ei hakka me produtseerima uusi teoseid, vaid taasloome ning mõtestame kunstnike varasemat loomingut,“ räägib kuraator ja kunstitöötaja Madli Ehasalu.

Töötubade sari „Lemmikul olen mina ja minul on lemmik“ toimub Kadrioru pargis, lossiesisel rohealal algusega kell 14.00 ning on kõigile tasuta. Lemmikloomade igakülgse heaolu tagamiseks on töötoad korraldatud kooskõlas loomaomanikega, kestavad orienteeruvalt 15-45 minutit, sõltuvalt lemmikute soovist ning mahutavad piiratud hulga inimesi. Lisainfot saab ürituse Facebooki lehelt.