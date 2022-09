Valentina Bortnovski: hariduse suurim murekoht on turbokiirusel eesti keelele üleminek

Haridusminister Tõnis Lukas ütleb, et eesti keele oskus kvalifikatsiooninõude osana hakkab kehtima plaanitust isegi varem, juba tuleval aastal. Ehk siis 2023. aasta septembrist ei vasta enam kvalifikatsioonile need õpetajad, kelle keeletase ei ole nõuetele vastav. Lukas loodab, et tänu sellele intensiivistub keeleõpe juba töötavate pedagoogide hulgas. Mina leian, et see lisab juba niigi kurnatud õpetajatele ainult lisastressi ja suurendab läbipõlemist.