ARVUSTUS | Melanhoolne, kuid helge. Vahur Afanasjevi viimane teos on ülemlaul Eestile

„Rail Baltic ehk kelmitants vanaisa sarvedega“ rebib halastamatult lahti eestlaste hingehaavad ja taasetendab kivirähkiliku tragikomöödia parimaid palasid. Rehepaplus, kilplased, Mõhk ja Tölpa – raamatus põimuvad absurd, iroonia, kuivavõitu huumor ja soe tundlikkus, millega Afanasjev annab edasi argielu jantlikkust. Igaüks tunneb end ehk mõnes arhetüüpses karakteris ära, nii et algusest peale on lugedes suunurgas kerge muie – ning hinges kurbus ja teadmine, et lisa Afanasjevi raamatutele enam lisa ei tule.