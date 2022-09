SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Tokajevi ja Alijevi kohtumine ajas venelased marru – russofoobia!

Meedias on kirjutatud, et Hersoni piirkonnas operatsiooni läbiviimiseks tegid ukrainlased eelnevalt koostööd ameeriklastega ning just nende soovitus olevat olnud, et tuleb minimaliseerida nö lauspkokkupõrkeid lahinguväljal ja pigem kasutada taktikat, mida on hakatud kutsuma „tuhande torke taktikaks“ ehk siis asümmeetriline tegevus, mille läbi halvata vaenlase logistika ning siis hakata avaldama survet kõikjal. See tähendab rünnates täppisrelvadega kaugemalt distantsilt, samas sundides nii vastast oma laskemoonavaru kulutama.