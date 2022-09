ÜRO pagulasamet: tõstatame ukrainlaste Narva piiril tõkestamise teema Eesti võimudega

Nagu Eesti Päevaleht on kirjutanud, on Narva piiripunktis viimasel ajal sagenenud Ukraina kodanike tagasi saatmise juhtumid. Kui varem võis esineda mõni üksik selline juhtum nädalas, siis viimastel nädalatel on keelatud siseneda mitmekümnel inimesel, arv ligineb juba sadakonnale nädalas. Üle-eelmisel nädalal leidis aset juhtum, kus üle piiri ei lastud 21 inimesest koosnevat sugulaste gruppi, kellest pooled olid lapsed. Eesti pani nende ees ukse kinni hoolimata sellest, et nad on Ukraina kodanikud, kes olid sõja alguses kodumaal ja kellel olid olemas ka Ukraina-Vene piiri ületamise dokumendid. Mõni päev hiljem lasti nad samade dokumentidega üle Venemaa-Soome piiri. Kuna see juhtum edastati tõsise rikkumise kahtlusega ÜRO palgulasametile, küsisime sealt kommentaari.