Kadõrov allub ainult Putinile. Seda tuleb arvestada ka teda edutades

Laupäeval teatas ootamatust „puhkusele siirdumisest“ Tšetšeenia autoritaarne liider Ramzan Kadõrov. Kuna samasuguseid avaldusi on Kadõrov avaliku toetuse kogumiseks teinud varemgi, hakkasid ka nüüd levima oletused, et tegu on Kremli paleeintriigide taustal toimuva blufiga või lihtsalt humoorika katsega tõmmata Vene avalikkuse tähelepanu.