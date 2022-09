JUHTKIRI | Keskerakonna ees on lihtne valik

Praegu on Keskerakonna juhatuse otsus küll veel tegemata. Erakonna funktsionääride Jaanus Karilaiu ja Andre Hanimäe lubadus, et juhatus koguneb Stalnuhhini küsimust arutama alanud nädalal, kõlab küll pehmelt, aga loodame parimat. Ratas ju ütles küll enda kohta väga konkreetselt: „Sellistel arvamustel ei ole Keskerakonnas kohta ei täna ega tulevikus.“ Meenutuseks: venekeelse portaali Slavia videos ütles Stalnuhhin, et elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia.