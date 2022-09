SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Kadõrovi lahkumise põhjus. Sillad hävivad, ukrainlased edenevad

Venemaa on viimasel ajal kaotanud palju eeskätt tiibrakette ning erandiks polnud ka nädalavahetus, kus Dnipro juures lasti viiest Kalibrist alla viis. Sellega seoses on ka liikvele läinud info, mida on keerukas kontrollida, aga millel on päris tugev loogika olemas. Nimelt on Venemaa tiibrakettidel dubleeritud süsteem, nad saavad kasutada nii GLONASSi kui ka GPS-i n-ö laiatarbeversiooni. GLONASS ei ole osutunud Ukrainas usaldusväärseks, seega pidid kõik Venemaa tiibraketid kasutama GPS-i. See on aga USA kontrolli all, kes esitaks annab kiirelt Ukrainale andmed rakettide väljalennu kohta.