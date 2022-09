EL plaanib kehtestada Vene gaasile hinnapiiri ja maksustada energiafirmade hiigelkasumid

Kevadel uskus Saksa kantsler, et Euroopa jääb ilma Vene energiata hätta. Ent nüüd kinnitas ta, et Saksamaa saab tuleval talvel hakkama.

Euroopa Liidu liikmesriikides ollakse ühel meelel, et kõrgetel energiahindadel ning sellest tingitud rekordilisel inflatsioonil on tõsine mõju kõikidele Euroopa ettevõtetele ja tarbijatele. Seepärast on EL-is käinud juba nädalaid töö selle nimel, et valmistada ette erakorralisi meetmeid Euroopa energiaturu reguleerimiseks, ent ka kavandeid elektrituru põhjalikuks reformimiseks.