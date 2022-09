VIDEO | Pakistan ajalooliste üleujutuste küüsis: me tunneme lääne tekitatud kliimasoojenemise tagajärgi

Pakistan koges viimati sarnast üleujutust 2010. aastal, mil hukkus üle 2000 inimese ja pea viiendik riigist oli vee all. Tänavu on vee all lausa kolmandik riigist ning surmade arv on kerkinud üle 1300. Et surmade arv üha kasvab ning oodata on veel sademeid, on tänavu toimuvat juba nimetatud riigi ajaloo suurimaks loodusõnnetuseks.