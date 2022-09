Mis on praeguseks selge - lõpplahenduse sisu saab olema Ukraina territooriumide vabastamine. Ukraina vägi on valmis selle nimel võitlema ja tegema seda efektiivselt. See on nagu filmi või lavastusega, mille lõpp on ette määratud, aga enne selle saabumist tuleb läbi elada rohkelt dramaatilisi hetki.