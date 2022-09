Ukraina pealetung pani Hersoni annekteerimise pausile

Venemaa okupeeritud Hersoni oblastis ametisse nimetatud võimud tunnistasid, et liitumisreferendumi korraldamine on Ukraina vägede rünnaku tõttu seiskunud. Ukraina teatas eelmisel nädalal, et tungib lõunarindel mitmest suunast peale. Ent pärast seda on üksikasju avaldatud vähe ja kehtivat vaikuserežiimi põhjendatakse strateegiliste kaalutlustega.