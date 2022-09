Riik eitab Ukraina põgenike vastuvõtu poliitika muutmist

„Nende inimestega tehakse kõvasti tööd, enne kui nad riiki lastakse – et kontrollida, kes need inimesed on, kas nad on ikkagi Ukrainast, kuhu nad edasi lähevad ja mis nende vajadused on. See küsimus on tekkinud just meesterahvaste puhul,“ rääkis Kallas juunis. Tekib küsimus, kas need meesterahvad ei peaks pigem Ukrainas sõdima või on nad üldse Ukraina kodanikud, märkis ta.