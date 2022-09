Stalnuhhin ei tea veel, mida edasi tegema hakkab, kuid üks olevat kindel: kuhugi teise erakonda ei lähe ta enam kunagi. Ka tulevastel riigikogu valimistel pole tal plaanis kandideerida. „Ausalt öeldes, poliitikast on juba kõrini,“ lausus ta ja lisas, et see on liiga vaevarikas amet. „Sellega [poliitikaga] on vaja vist lõpp teha.“